«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США близится к закату, пишет агентство Bloomberg. Об этом заявили министры ОПЕК. По их мнению в будущем году Соединенные Штаты столкнутся с резким падением объемов добычи сланцевой нефти.

Такого же мнения придерживаются и опрошенные агентством нефтяные трейдеры. Так, по мнению специалистов области из Vitol Group, за период с декабря 2019 года до 2020 года стоит ожидать прирост добычи сланцевой нефти всего на 700 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения за период с конца 2018 года по конец 2019-го добыча сланцевой нефти выросла в 1,1 миллиона баррелей.

Однако, как считают министры стран - экспортеров нефти, снижение темпов добычи сырья не означает его отсутствие. Так в США сложилась ситуация в области добычи сланцевой нефти, когда независимые компании, работающие в этой области, сокращают расходы, а крупные игроки наоборот готовы продолжать вкладываться в наращивание оборотов процесса добычи, пишет СМИ.