Датские насосы все больше становятся российскими

Объем государственных закупок, которые совершаются по 44-ФЗ «О контрактной системе…», планомерно растет. По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), на конец текущего года заключено контрактов на общую сумму около 7,6 трлн рублей. В прошлом году госструктуры закупили товаров и услуг на сумму в 6,9 трлн рублей, в 2017 – на 6,3 трлн рублей. С 2014 года, когда начал действовать закон, прирост составил почти 40%.

Что касается закупок компаний с государственным участием, то здесь наблюдается небольшое снижение объемов, но оно связано с изменениями в законодательстве – информация о некоторых закупках теперь не размещается в ЕИС. Тем не менее, к концу текущего года в соответствие с 223-ФЗ* заключено контрактов на общую сумму более 17,6 трлн рублей против 17,8 трлн по итогам 2018 года.

Для бизнеса государственные закупки – важный канал сбыта, особенно учитывая растущую долю государства и связанных с ним компаний в экономике, а также рост финансирования со стороны государства различных проектов. Но не все компании могут быть допущены к этой сфере. В желании обеспечить преференции российским производителям, власти ужесточают условия для участия в госзакупках иностранным компаниям. В том числе и тем, которые имеют производственные мощности на территории России. Одним из таких ограничительных условий становится уровень локализации производства. Таким образом, правительство стимулирует иностранные компании уходить от простой сборки своей продукции из завезенных в страну компонентов к более локализованному производству, изготовлению максимального числа комплектующих в России.

В насосы закачали деньги

Показательным примером в этой части может служить российский завод датского концерна Grundfos. Эта частная компания, созданная в 1945 году Полем Ду Йенсеном, стала ведущим производителем насосного оборудования в мире: в год она производит более 17 млн насосов, используемых в сферах, связанных с обеспечением водными ресурсами. Оборот концерна в прошлом году составил 3,6 млрд евро, представительства работают в 56 станах мира, а общая численность персонала превышает 19 тыс. человек.

В 60-х годах прошлого века концерн начал поставлять свое оборудование в СССР, в 1992 году в Москве было отрыто представительство, а через шесть лет в России создана дочерняя компания Грундфос. Поначалу компания продавала в стране насосное оборудование, изготовленное на зарубежных заводах концерна. Однако уже в 2005 году в Московской области, в городе Истра был запущен российский завод Грундфос. А в 2011 году в строй была введена вторая очередь завода. Важность этого предприятия для концерна, а с ним и российского рынка в целом подчеркивает тот факт, что в церемонии открытия второй очереди приняла участие королева Дании Маргрете II.

Объем инвестиций в создание производственных мощностей на территории России составил 80 млн евро. И эти вложения полностью окупились. Сейчас в среднем около 30% продукции Grundfos, которая продается на российском рынке, изготовлена на подмосковном заводе.

Как рассказал генеральный директор Grundfos Мадс Ниппер, до 2014 года российский рынок с точки зрения продаж продукции был на уровне германского – порядка 8% от мирового. Самый крупный рынок при этом – США (13%), затем идет Китай с 10%. Ситуация изменилась после 2014 года, когда российская валюта резко обесценилась. Это ударило по покупательной способности отечественных потребителей, и доля российского рынка в продажах концерна сократилась, по оценке Мадса Ниппера, до 4-5%. Впрочем, он по-прежнему остается в «пятерке» первых для датского концерна. Что касается продаж в России, то относительно наиболее успешного 2013 года, когда был рекордный товарооборот, после кризиса продажи компании в денежном выражении снизились на 40%. Ситуация начала выправляться только с 2017 года, когда ежегодный рост составил 8-9%.

Тем не менее Grundfos принял решение о новых инвестициях в развитие российского рынка: в течение пяти лет концерн намерен вложить 35 млн евро, большая часть от этой суммы будет направлена на расширение производственного комплекса компании.

По словам Мадса Ниппера, для Grundfos это значительная сумма – в год концерн инвестирует во все свои проекты порядка 150 млн евро. Таким образом, инвестиции в Россию составят около 5% от годовых вложений концерна. По окончании проекта объем выпуска продукции на российском предприятии датского концерна должен будет вырасти в два раза в денежном выражении. Срок окупаемости проекта – 10 лет.

Уйти нельзя остаться

В интервью датской газете Jyllands-Posten Мадс Ниппер рассказал, что решение об инвестициях в Россию было обосновано требованиями российского правительства об увеличении уровня локализации производства, как важного условия для допуска к поставкам для государственных структур. «В конечном итоге выбор стоял такой: оставить рынок или инвестировать. И мы приняли решение инвестировать, хотя сейчас Россия для нас не растущий рынок», — сказал он. Тем не менее, Мадс Ниппер отметил, что Россия важный и прибыльный рынок: «Мы считаем, что можем расти и в России, но в то же время убеждены, что это будет несколько сложнее, чем на других рынках».

Одна из главных задач этого инвестиционного проекта – увеличение локализации производства. Сегодня, по словам директора департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос» Сергея Захарова, уровень локализации в среднем составляет 20-25%. В планах компании по итогам реализации проекта довести его до «показателей, установленных правительством РФ, но не менее 75%». В частности, компания планирует организовать на своем российском заводе производство энергоэффективных электродвигателей малых и средних типоразмеров мощностью от 0,75 до 30 КВт под брендом Grundfos, доля которых в стоимости насосов значительна.

Как известно, до 2024 года в России должны быть реализованы 12 национальных проектов, общая стоимость которых оценивается в 25,7 трлн рублей. По словам Сергея Захарова, компания рассчитывает поставлять свою продукцию под такие проекты, как «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Перспективу для себя в российской Грундфос видят и в планах государства по увеличению строительства жилья, в том числе многоквартирных домов, где активно применяется насосное оборудование.

«Нас, безусловно, радует тот факт, что государство при реализации национальных проектов стало обращать пристальное внимание на инфраструктурные объекты, многие из которых нуждаются в серьезной модернизации. Реконструкция существующей инфраструктуры и строительство новой даёт большой импульс развитию строительной отрасли и смежных с ней сфер, а также экономике в целом», – отмечает Сергей Захаров.

*«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»