Египет займется разведкой новых месторождений нефти и газа

Компании Египта Chevron, Royal Dutch Shell и Mubadala получили лицензии на разведку нефти и газа в египетских водах Красного моря, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министерства нефти Египта.

Уточняется, что компания Chevron получила в зоне добычи первый блок, Shell будет проводить разведку во втором блоке, а также разделит третий блок размером 10 000 квадратных километров с компанией Mubadala.

В заявлении египетского ведомства говорится, что минимальные инвестиции в третий блок составят около 326 миллионов долларов. Права на проведение разведки нефти и газа компании получили, пройдя этапы международного конкурса.

Напомним, основным методом добычи природного газа является бурение скважин на глубине от тысячи метров до нескольких километров. В основном для добычи доступен газ, который залегает на глубинах не более 6000 метров.