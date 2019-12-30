Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на новогодние праздники

Эксперты группы «Тинькофф» провели специальное исследование, в ходе которого выяснили, в какие страны большинство наших соотечественников собираются отправиться на предстоящие новогодние праздники.

Лидером этого рейтинга стала ФРГ. По данным исследования, в это страну отправятся более 10% от всех туристов, вылетающих за рубеж. Н автором месте Таиланд, который планируют посетить 9%. Замыкает ройку лидеров Италия – 8%, передаёт РИА Новости.

Далее следуют Турция и Испания. Кроме них в ТОП-10 самых востребованных новогодних направлений среди российских туристов вошли: Чехия, Армения, Индонезия, Шри-Ланка и Израиль. При этом за границу на новогодние каникулы собираются отправится около 35% авиапутешественников. Подавляющее большинство из них (93%) полетят в заграничное путешествие отечественными авиалиниями и всего 7% выбрали для этого зарубежные авиакомпании.