Истребитель Су-57 оснастят новым оружием

Как рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, для новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут разработаны новые виды вооружения.

По заявлению руководителя, в настоящий момент «идут активные испытания с двигателем второго этапа по отдельной программе». В случае успешной доработки истребитель сможет «применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются», добавил Слюсарь.

Ранее, стало известно, что с 2020 года начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские войска. Новостью поделился генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.