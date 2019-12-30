Киев рассчитывает получить еще около 300 пленных

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что в ДНР и ЛНР осталось около 300 пленных. «У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры», - сказала Лутковская.

Ранее состоялся обмен удерживаемыми лицами - Киев отпустил на свободу 127 человек, а на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек.