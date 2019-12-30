Курс доллара: рубль попал под мощное влияние

Рубль завершил прошлую неделю, укрепившись за 7 дней к доллару и подешевев к евро. Так, в пятницу, 27 декабря на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 62,10 руб., что на 18 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы 20 декабря. Единая валюта ЕС торговалась 27 декабря по 69,33 руб., подорожав на 28 коп.

Несмотря на разноплановую торговлю в конце прошлой недели, курс рубля заканчивает год на мажорной ноте. В частности, в паре с долларом рубль успел преодолеть психологическую отметку ниже 62,00 впервые с 12 июля 2018 года. Евро падал до 68,59 руб. – нового минимума с февраля 2018 года. Тем самым за декабрь евро потерял 2,28 руб., а с начала года – больше 10 руб.

По мнению экспертов, курс рубля в 2019 году окреп к основным резервным мировым валютам сразу на нескольких факторах. В частности, Михаил Зельцер из «БКС Брокер» считает, что на рост рубля существенное влияние оказала динамика сырья и металлов. Он напомнил, что с начала года котировки сырья взлетели почти на 25%, и по предварительным оценкам средняя цена на нефть сорта Brent по итогам 2019 года превысит 64 долл.

«Благодаря ревальвации рубля, так называемая «рублебочка», которая измеряет стоимость барреля нефти в рублёвых ценах по курсу доллара, к сегодняшнему дню прибавила почти 13%, – пояснил эксперт. – Отмечалось и ралли на рынке цветных металлов. Например, удвоился в цене палладий, а никель прибавил 30%, в пике цен достигая 70% прироста биржевых котировок».

По мнению Зельцера, всё это приводило к росту операционных и финансовых показателей компаний-экспортеров сырья из РФ, обязательные налоговые платежи которых оказывали мощное влияние на предложение иностранной валюты на рынке, что способствовало укреплению рубля.

Кроме того, благотворное влияние на курс рубля оказал и повышенный спрос иностранных инвесторов к отечественным долговым бумагам. Также рубль поддержал позитивный внешний фон. Речь идёт, прежде всего, о скорейшем подписании торговой сделки между Пекином и США, которое запланировано на январь 2020 года.

«Таким образом, российский рубль стал одним из лидеров международного валютного рынка по темпам укрепления. По экспертным оценкам и в 2020 году устойчивые тенденции рубля будут преобладать», – резюмировал Зельцер, предположив, что в начале года можно всё-таки ожидать торможения роста рубля и краткосрочного отскока вверх доллара и евро на фоне сильной перепроданности иностранных валют.

В свою очередь Олег Богданов из QBF также считает, что курс доллара может немного вырасти после новогодних праздников.

«Однако сильного скачка я пока не ожидаю», – подчеркнул он.

Он также напомнил, что котировки нацвалюты к доллару пока стабилизировались в районе 62,00 руб., что объяснимо.

«Закончился налоговый период в нашей стране и вместе с ним и 2019 год. А уже в начале 2020 года начнут давить внешние факторы. И не все они будут позитивными», – уверен Богданов.

В частности, он полагает, что любое снижение акций на западных биржах вызовет рост рисков и снижение курса рубля к доллару.

«В этой связи можно предположить, что рубль упадёт к доллару, но немного – максимум на 1%, до 62,70 руб., что для национальной валюты будет совсем неплохо», – резюмировал аналитик QBF.