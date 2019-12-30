«Нас ждет нефтяное цунами»

Цена барреля нефти марки Brent с доставкой в феврале 2020 года поднялась на лондонской фьючерсной бирже ICE Futures Europe до трехмесячного максимума – 68,28 долларов. Такие высокие цены объясняются, пишет Bloomberg, снижением запасов нефти в США в предпоследнюю неделю года, закончившуюся 20 декабря, на 5,47 млн баррелей. Это в три с лишним раза больше средних прогнозов по снижению специалистов Bloomberg.

Запасы нефти в Америке снижаются вторую неделю подряд и достигли сейчас самого низкого уровня за два месяца.

Кроме этого, на росте цен на «черное золото» сказались заключение первого этапа торгового соглашения между США и КНР и решение ОПЕК+ о дальнейшем снижении добычи нефти. При этом рынок «не обратил» внимания на слова министра энергетики России Александра Новака о том, что ОПЕК+ в 2020 году обсудит прекращение ограничений на добычу нефти.

«Скорее всего, мы стали свидетелями самого мощного нефтяного ралли»,- считает старший аналитик сингапурской компании Oanda Джеффри Хэлли.

Однако перспективы нефтяного рынка на следующий год не вызывают оптимизма.

В 2019 году цена на нефть, сообщает Reuters, выросла более чем на 20%. С одной стороны, рост высокий, с другой, резких скачков не было и цена росла более-менее равномерно. Колебания цен на обе главные марки нефти (Brent и WTI) в течение года не превышали 22-23 долларов за баррель, что значительно ниже показателей прошлого года.

Достижению к концу года ценами почти 70-долларовой отметки не помешали даже нападения на крупнейшего производителя нефти – Саудовскую Аравию, санкции против нефтяного экспорта двух членов ОПЕК и крупные сокращения в уровне ее добычи ОПЕК+. Кстати, события столь значимого уровня поднимали цены на «черное золото» выше 100 долларов за баррель.

Что касается прогнозов по ценам на нефть на 2020 год, то на них несомненно будут влиять ее растущие запасы, особенно, в США, которые, по мнению многих аналитиков, должны перевесить ограничения по добыче, согласованные ОПЕК+, и привести к снижению спроса на энергоносители.

По мнению инвесторов и специалистов, добыча нефти в США и слабый спрос держали в этом году цены на нефть в целом под контролем. Америка в следующем году имеет все шансы впервые стать чистым экспортером нефти по итогам года. Ожидается, что ее добыча в США в 2020 г. достигнет в среднем 13,2 млн баррелей в день, что почти на миллион баррелей больше, чем в этом году.

Несмотря на то, что темпы роста добычи нефти американскими нефтяниками, по прогнозам, в следующем году снизятся, на США по прежнему будет приходиться ок. 85% роста мировой добычи в течение следующего десятилетия, считают аналитики Международного энергетического агентства (IEA).

«Рост спроса упал, а добыча нефти в США росла по мере ослабления геополитических рисков,- комментирует итоги года президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.- Сейчас в конце года осторожные инвесторы, заглядывая в наступающий 2020 год, ожидают нефтяное цунами».

Авторы прогнозов опасаются предсказывать рост спроса на энергоносители, включая, в первую очередь, нефть, ввиду сохраняющейся в достаточно продолжительном промежутке времени вероятности возобновления торговой войны между США и Китаем, а также усиления необходимости предпринимать какие-то меры по борьбе с изменениями климата.

Администрация энергетической информации США прогнозирует, что средняя цена нефти в 2020 году будет ниже, чем в 19-м из-за роста ее запасов. Кроме США, добыча нефти будет в следующем году расти в Бразилии, Норвегии и Гайане.