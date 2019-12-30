Последние торги в 2019 году ушли в минус

Российский фондовый рынок заканчивает год на минорной ноте. Индекс Московской биржи отдалился от нового исторического максимума, достигнутого в пятницу, и упал до значений 3045,87 к концу сессии в понедельник (падение -0,15%). «Долларовый» РТС также показал негативную динамику и снизился на символические 0,03% до 1548,92 пунктов.

Несмотря на прогресс «Газпрома» в переговорах с Украиной по транзиту газа, акции компании потеряли в цене -0,28%. Негативную динамику также показали акции «Роснефти» (-0,84%), «Сургутнефтегаза» (-1,40%) и ГМК «Норникель» (-0,99%).

Продолжили предновогоднее ралли акции банка «Санкт-Петербург»: акции банка прибавили 5,23%. Акции Сбербанка также выросли в цене 1,07%. Вверх пошли котировки «Ростелекома» +0,72% и АО «Система» 0,57%.

Торговля нефтью Brent к концу дня показала прирост на 0,27%. Рубль на этом фоне несколько укрепился завершив официальный год ниже отметки 62 рубля за доллар.

31 декабря торги на всех рынках Мосбиржи проводиться не будут