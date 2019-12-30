Вход/Регистрация Подписка

Последние торги в 2019 году ушли в минус

Москва, 30.12.2019

Российский фондовый рынок заканчивает год на минорной ноте. Индекс Московской биржи отдалился от нового исторического максимума, достигнутого в пятницу, и упал до значений 3045,87 к концу сессии в понедельник (падение -0,15%). «Долларовый» РТС также показал негативную динамику и снизился  на символические 0,03% до 1548,92 пунктов.

Несмотря на прогресс «Газпрома» в переговорах с Украиной по транзиту газа, акции компании потеряли в цене -0,28%. Негативную динамику также показали акции «Роснефти» (-0,84%), «Сургутнефтегаза» (-1,40%) и ГМК «Норникель» (-0,99%).

Продолжили предновогоднее ралли акции банка «Санкт-Петербург»: акции банка прибавили 5,23%. Акции Сбербанка также выросли в цене 1,07%. Вверх пошли котировки «Ростелекома» +0,72% и АО «Система» 0,57%.

Торговля нефтью Brent к концу дня показала прирост на 0,27%. Рубль на этом фоне несколько укрепился завершив официальный год ниже отметки 62 рубля за доллар.

31 декабря торги на всех рынках Мосбиржи проводиться не будут

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это
      Глава Минэнерго РФ заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию еще до конца 2020 года. Аналитик отмечает, что это может не позволить запустить проект на полную мощность и в дальнейшем
    2. Славные имена — «Ту», «Ил», «Як» могут исчезнуть с бортов лайнеров
      Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать. В этом случае самолеты будут выпускать как линейку с единым названием.
    3. Новогодний подарок малому бизнесу
      Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама