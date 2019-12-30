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Прогноз погоды на Новый год: Москву накроет зона ненастья

Москва, 30.12.2019
  • Прогноз погоды на Новый год: Москву накроет зона ненастья

Михаил Терещенко/ТАСС

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время Москву накроет зона ненастья. Уже днём 30 декабря в российскую столицу ворвётся мощный атмосферный фронт из Атлантики, который понизит атмосферное давление, усилит ветер до 17 метров в секунду и снизит температурный фон.

Погода в Москве на Новый год

Согласно данным метеорологов, уже в эти минуты идёт снегопад в Твери и Клину. К Москве зона снежного ненастья подойдёт в 14:00-15:00 мск. При шквалистом ветре возможна метель. Непогода продлится в регионе минимум до полуночи. После чего снег сменится мокрым снегом и возможно дождём, температура повысится до нуля градусов.

Утром 31 декабря, по прогнозу синоптиков, станет вновь прохладно, пойдёт снег. Ожидается, что всего до вечера завтрашнего дня может выпасть до 5 см снега, что учитывая нынешний характер зимы, очень даже не плохо. Правда, сохранится ли этот снег до Нового года на почве, которая пока никак не может промёрзнуть, большой вопрос. При этом дневная температура в Москве 31 декабря будет держаться на уровне плюс 1-3. Кроме того, в последний день этого года столица продолжит находиться в зоне резких перепадов атмосферного давления, или, как называют это явление синоптики, «барической пилы», что доставит сильный дискомфорт метеозависимым людям.

Переход температурного фона в сторону отрицательных показателей и уменьшение количества осадков, по прогнозу, произойдет в Москве в ночь на 1 января. Как предполагают метеорологи, с боем курантов температура воздуха вновь станет отрицательной – усилится ветер и подморозит до минус 3-5.

В ночь на 2 января понижение температуры продолжится. Синоптики предупреждают, что эта ночь может оказаться самой холодной за ближайшие несколько суток – прогнозируется до минус 7, в Подмосковье – до минус 8. Местами покружит небольшой снег, но днём при очередной оттепели – плюс 1 – он снова растает.

3 и 4 января сохранится облачная погода с небольшими осадками и температурой в Москве близкой к нулю градусов, по области столбики термометров будут показывать минус 2-3. В целом же, как обещают синоптики, погода в самом начале новогодних каникул будет вполне комфортной, хотя совсем нехарактерной для первых дней года – среднесуточные показатели температуры будут превышать многолетние значения на 6-7 градусов.

Народный прогноз погоды 

30 декабря на Руси почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май. Также наши предки говорили, что «Даниила декабрь поторапливает». Считалось, что если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать тёплой погоды. А вот метель на Даниила указывала на хорошее роение пчёл.

Также в старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом, люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.

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