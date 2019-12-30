Прогноз погоды: синоптики предупредили о новых погодных сюрпризах в новогоднюю ночь

До наступления Нового года осталось чуть более суток, а погода продолжает преподносить сюрпризы за сюрпризами. Очередные из них, по прогнозу синоптиков, ожидают россиян с боем курантов.

Погодные сюрпризы в Карелии. Прогноз погоды на Новый год

Атмосферные воздушные массы атлантического циклона продолжают штурмовать северо-запад Европейской России. По прогнозу синоптиков, основной удар стихии примет на себя Карели, территорию которой продолжает засыпать обильным снегопадом. При этом порывы ветра в республики достигают 15 метров в секунду.



31 декабря в республики сохранится ненастная погода со шквалистым ветром и сильным снегопадом, местами прогнозируются метели, а погодные градусники будут показывать около нуля градусов. В новогоднюю ночь на всей территории республики сильно подморозит в тыловой части циклона, пройдет небольшой снег, а воздух остынет до 15-20 градусов мороза.

Днём 1 января синоптики обещают минус 3-6, в отдельных районах минус 8-10. Но уже 2 января синоптики обещают местным жителям новые погодные сюрпризы. Ожидается, что тёплый атмосферный фронт североатлантического циклона, принесет в республики осадки, как в виде снега и мокрого снега, так и в виде дождя, а в течение суток столбики термометров повысится до плюс 2-3.

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Крыму

Почти всю предновогоднюю неделю столбики термометров в Крыму подпирали отметку плюс 15-18, но за сутки до праздничной ночи погода вошла в более привычные, зимние рамки. Так, уже в минувшие выходные в отдельных районах полуострова даже наблюдались небольшие заморозки, а погодные градусники если и показывали несколько необычные показатели, то превышали климатическую норму всего на несколько градусов.

Несмотря на то, что настоящих чудес от новогодней ночи в Крыму ждать не стоит, некоторые сюрпризы погода всё-таки принесёт. Так, по прогнозу синоптиков, в тыловой части циклона, который сформировался над Баренцевым морем докатит через Восточную Европу до полуострова волну холодного воздуха.

Благодаря чему, температурный фон понизится в ночь на 1 января до нуля градусов. Но и на этом сюрпризы не закончатся. Как обещают синоптики, холодный фронт принесёт с собой осадки и не в виде уже всем уже надоевшего дождя, а в виде снега. Так, снег прогнозируется не только горных районах Крыма и в Симферополе, но и на черноморском побережье.

Впрочем, при плюсовой температуре, которая ожидается в первые дни года, например, в Ялте, Евпатории и Судаке, снег быстро растает и на почве не задержится.

При этом сильный ветер и высокая влажность, которую прогнозируют метеорологи, вряд ли добавит комфорта местным жителям и многочисленным туристам.

Синоптики рассказали сюрпризах погоды в Москве в первые дни Нового года

Очередные сюрпризы принесёт и погода в Москве. Так, утром 31 декабря в российской столице после сегодняшнего похолодания будет столбики термометров поднимутся до отметки плюс 1-2, ожидается дождь. При этом синоптики предупреждают, что выпавший в понедельник, 30 декабря снег растает, а новый, который прогнозируется с боем курантов вряд ли успеет сохраниться на поверхности земли.

Переход температурного фона в сторону отрицательных показателей и уменьшение количества осадков, по прогнозу синоптиков, произойдёт в Москве ближе к утру 1 января. Как предполагают метеорологи, усилится ветер и подморозит до минус 3-5.

В ночь на 2 января понижение температуры продолжится. Синоптики предупреждают, что эта ночь может оказаться самой холодной за ближайшие несколько суток – прогнозируется до минус 7, в Подмосковье – до минус 8. Местами покружит небольшой снег, но днём при очередной оттепели – плюс 1 – он снова растает.

3 и 4 января сохранится облачная погода с небольшими осадками и температурой в Москве близкой к нулю градусов, по области столбики термометров будут показывать минус 2-3. В целом же, как обещают синоптики, погода в самом начале новогодних каникул будет вполне комфортной, хотя совсем нехарактерной для первых дней года – среднесуточные показатели температуры будут превышать многолетние значения на 6-7 градусов.