Путина обвинили в желании разрушить альянс Польши и США

Антони Мачеревич – бывший глава Минобороны Польши – обвинил президента РФ Владимира Путина в желании разрушить альянс Варшавы и Вашингтона.

Напомним, на прошлой неделе посол РФ в Варшаве был приглашен в польский МИД после того, как российский лидер сделал заявление о политике властей Польши в 1930-е годы. В частности, глава РФ назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в ФРГ Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку.

Однако Мачеревичу это очень не понравилось. По его мнению, последние заявления Путина являются политической агрессии против Польши и якобы ни что иное, как предзнаменование действий, которые направленны на уничтожение нынешнего политического порядка на европейском континенте.

«Путин хочет разрушить польско-американский альянс и центрально-европейский союз «Трехморье». Это главная цель его последних высказываний», – убеждён Мачеревич.

Кроме того, он считает, что Москва стремится «построить новую Европу на основе российско-германского альянса