«Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это

Так-то оно так

«Газпром» до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак. В числе вариантов достройки газопровода, пишет Finmarket, министр назвал судно «Академик Черский». Сейчас оно «находится на Дальнем Востоке», и, по словам Новака, его дооборудование займет «некоторое время».

Многоцелевое строительное судно Jascon 18 былр куплено «Газпромом» в 2015 году и переименовано в «Академика Черского». Компания «Газпром флот» в уходящем году сообщала о проводимой на нем масштабной модернизации. Но оба ее этапа не укладываются, к сожалению, в 2019-й год. Хотя трубоукладочное оборудование, как сообщается, на судне уже установлено, после крупного общего ремонта.

Напомним, что весь сыр-бор начался из-за американских санкций, заставивших швейцарскую компанию Allseas на минувшей неделе отозвать свой трубокладчик Solitaire и логистическое судно Fortitude с морской трассы «Северного потока — 2». Ах, как это было не вовремя и некстати! К последней декаде декабря, когда конгресс США проголосовал за оборонный бюджет с включенными туда санкциями, газопровод построен на 93%: уложено более 2300 км из примерно 2460 км.

Завершение строительства «Северного потока — 2» будет большой внешнеполитической победой, именно поэтому оно встречает такое мощное санкционное противодействие со стороны США, констатирует управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. По сути, считает он, это даже некорректно называть санкциями, это полноценная экономическая блокада. В ответ Россия успешно применяет метод «газового фехтования», активизируя то «Северный поток — 2», то «Турецкий поток» и в результате постепенно подходя к завершению обоих.

Россию в строительстве «Северного потока — 2» активно поддерживает Германия, напоминает он, которая заинтересована в более стабильном и диверсифицированном снабжении энергоносителями. Поскольку «Академик Черский», это есть достаточно современный и качественно построенный корабль на собственном ходу, возможность дооборудовать его для работы на «Северном потоке — 2», конечно, есть, уверен эксперт.

Кстати, напоминает Илья Жарский, некоторое время назад это судно выполняло работы на другом подсанкционном проекте, Сахалине-3. У России есть еще и баржа «Фортуна», которая не имеет собственного хода, но способна укладывать 1-1.5км трубы в сутки по спокойной воде. , правда есть и еще один минус — отсутствие на судне системы динамического позиционирования. Впрочем, и спокойной воды в Балтике в нужных количествах дней зимой не бывает, поэтому «Черский» — единственный рабочий вариант.

Но есть и заковыки

«Академик Черский» был модернизирован и доработан с учетом возможного использования на строительстве морского этапа газопровода, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому, по его словам, возможно, что с этим судном «Северный поток — 2» будет завершен. Только непонятно, в какие сроки.

По выданному Данией разрешению, только такие суда могут заниматься строительством газопровода в ее водах. По документам «Академик Черский» соответствует всем требованиям и может прокладывать трубы диаметром до 60 дюймов — этого достаточно для «Северного потока — 2», но специалисты с осторожностью заявляют, что неизвестно, какими возможностями это судно обладает. А глава Объединенной судостроительной компании совсем недавно заявлял, что в РФ нет ни одного судна, которое можно использовать на «Северном потоке — 2».

Осенью «Газпром» заявил, что судно может незамедлительно отправиться в Балтийское море, необходимо только дооснастить сварочную установку, тендер по которой уже запущен. Но пока «Академик Черский» стоит в Находке и в Балтийское море не торопится. Кроме того, обращает внимание эксперт, нет никаких гарантий, что не появятся новые санкции, теперь уже в отношении самого «Газпрома», которые не позволят достроить газопровод в принципе.

В связи с задержкой завершения трубопровода возникает еще одна проблема, добавляет Артем Деев. С большим трудом ранее было достигнуто решение Бундестага, которое выводит «Северный поток — 2» из-под действия Третьего энергопакета. Это решение действует до 23 мая 2020 года. Завершение трубопровода до этого срока позволяло бы «Газпрому» пустить его на полную мощность (55 млрд кубометров газа в год) и, таким образом, решить ранее заявленную стратегическую цель – создать маршрут в обход Украины и полностью отказаться от транзита.

Теперь «Северный поток — 2» явно к этому сроку достроен не будет, а значит, по трубопроводу пойдет только половина газа (27,5 млрд кубометров). «Газпром» будет вынужден сохранять украинский транзит в дальнейшем. А «Северный поток — 2» станет не основным маршрутом в Европу, а лишь вспомогательным к украинскому транзиту.