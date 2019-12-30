Вход/Регистрация Подписка

США построят новый аэродром на японском острове

Москва, 30.12.2019

Япония за свой счет построит для США аэродром и объекты инфраструктуры на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима, сообщает японская газета Yomiuri shimbun. Строительство планируется завершить к 2024 году. Уточняется, что новый аэродром будет использоваться для учений палубной авиации ВМС США.

В декабре текущего года военное ведомство Японии приобрело за 16 млрд иен, что в перерасчете составляет $146 млн, необитаемый островок Магэ, который принадлежал частной компании из Токио.

Строительство на острове планируют начать в 2022 году, а учения ВВС США стартуют в 2025 году. Как рассказали в Минобороны Японии, подобное решение было принято из-за протестов населения, которому мешает постоянный шум, вызываемый взлетами и посадкой самолетов на палубу авианосцев. Именно поэтому учения были перенесены с базы Ацуги под Токио на остров Иводзима, что также оказалось не выходом из положения ввиду большой удаленности от материковой части. В 2011 году был рассмотрен вариант размещения американской базы на острове Магэ площадью 8 кв. км. Объект предполагается использоваться совместно армиями двух стран - США и Японии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Новогодний подарок малому бизнесу
      Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи
    2. Ильянен. Сказ о поэте из квартирки с видом на Неву
      Живёт на правом берегу Невы, через мост от станции метро Ломоносовская, удивительный человек, поэт, анахорет. Расскажем о нём немного, чтобы дать портрет истинного писателя, не из школьной программы, а как на самом деле бывает.
    3. Ставка может развернуться
      Участники рынка уверены, что в начале 2020 года Банк России завершит процесс снижения ставки на фоне ускорения темпов роста ВВП и инфляции
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама