США построят новый аэродром на японском острове

Япония за свой счет построит для США аэродром и объекты инфраструктуры на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима, сообщает японская газета Yomiuri shimbun. Строительство планируется завершить к 2024 году. Уточняется, что новый аэродром будет использоваться для учений палубной авиации ВМС США.

В декабре текущего года военное ведомство Японии приобрело за 16 млрд иен, что в перерасчете составляет $146 млн, необитаемый островок Магэ, который принадлежал частной компании из Токио.

Строительство на острове планируют начать в 2022 году, а учения ВВС США стартуют в 2025 году. Как рассказали в Минобороны Японии, подобное решение было принято из-за протестов населения, которому мешает постоянный шум, вызываемый взлетами и посадкой самолетов на палубу авианосцев. Именно поэтому учения были перенесены с базы Ацуги под Токио на остров Иводзима, что также оказалось не выходом из положения ввиду большой удаленности от материковой части. В 2011 году был рассмотрен вариант размещения американской базы на острове Магэ площадью 8 кв. км. Объект предполагается использоваться совместно армиями двух стран - США и Японии.