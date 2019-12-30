Украина сделает паузу в подаче исков против России

Министр юстиции Украина Денис Малюська заявил, что Киев не планирует подачи новых исков против России.

«Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем. Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, «Нафтогаза» и «Приватбанка», - сказал Малюська.