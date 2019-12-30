В Германии перечислили политиков, способных решать мировые проблемы

Жители Германии назвали президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель политиками, которые способны играть важную роль в решении проблем мировой политики. Сообщает Die Welt, ссылаясь на данные опроса Yougov.

Потенциал в Меркель, которая находится на закате своей политической карьеры, видят 22% немцев. Респонденты уверены в способностях канцлера решать глобальные политические вопросы. Преемница Меркель глава партии ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила по данным аспектам только 3% голосов.

На второе место по влиятельности на мировые проблемы граждане Германии поставили российского президента Владимира Путина, который набрал 20% голосов. Далее следует французский лидер Эммануэль Макрон, получивший 19% голосов опрошенных. На четвертом месте президента США Дональд Трамп с 16% голосов респондентов.