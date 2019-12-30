В Роспотребнадзоре дали совет, как как не отравиться в новогодние праздники

Эксперты столичного отделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), рассказали, как избежать отравлений в новогодние праздники. По словам специалистов ведомство, основными причинами недугов могут стать плохо помытые фрукты и овощи, неправильная техника приготовления блюд, а также контрафактный алкоголь, передаёт РИА Новости.

При этом на первом месте среди блюд, которые приводят к отравлениям в длительные новогодние праздники являются всевозможные многокомпонентные салаты, которые заправлены майонезом и сметаной. Далее следуют кондитерские изделия с кремом, блюда, приготовленные из рубленого мяса Котлеты, тефтели и т.д.), а также студень.

Чтобы обезопасить себя от отравлений в Роспотребнадзоре рекомендуют при покупке продуктов для новогоднего стола проверять сроки их годности. При этом нельзя ни в коем случае приобретать товары с признаками порчи. А главное не заправляйте заранее салаты. Это лучше всего делать непосредственно при подачи блюда на стол.

Также эксперты столичного отделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не советуют гражданам покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах.

«При покупке необходимо обязательно обращать внимание на наличие акцизной марки, качественной этикетки и упаковки. А при наличии осадка или неприятного запаха такой алкогольный напиток употреблять нельзя», – говорится в заявлении Роспотребнадзора.