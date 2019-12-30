Володин предупредил, что России может оказаться от участия в ПАСЕ

Вячеслав Володин – спикер Государственной Думы РФ – оценил перспективы работы России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, наша страна откажется от участие в ПАСЕ если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией. При этом председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что в этот месяце глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье посетила нашу страну и в рамках визита провела переговоры с делегацией Думы, передаёт РИА Новости.

«Хочу пояснить, что это был её первый визит в РФ, – сказал Володин. – В ходе этой встречи была возможностью обсудить все спорные моменты, которые связаны с участием России в ПАСЕ».

Володин рассказал, что детально были проговорены все нюансы, и Россия в очередной раз подчеркнула, что наша страна будет участвовать в ПАСЕ только на равных условиях со всеми, когда российские депутаты смогут изложить свою точку зрения, проголосовать, а также участвовать в рассмотрении всех вопросов

«Вот эти поражения в правах, которые были ранее, считаем недопустимыми. Поэтому в будущем не видим своего участия в ПАСЕ, если наши права будут нарушены», – резюмировал он.