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Запад назвал главные достижения Путина за двадцать лет у власти

Москва, 30.12.2019
  • Запад назвал главные достижения Путина за двадцать лет у власти

AP/TASS

Восстановление Россией значительной части влияния, утерянной после распада СССР, укрепление связей с Китаем, воссоединение с Крымом, а также влияние на ситуацию в Сирии, являются одними из самых весомых заслуг российского президента Владимира Путина за период его нахождения у власти, пишет Bloomberg.

Помимо этого авторы материала уверены, что настоящей победой можно считать продажу российского вооружения участнице НАТО – Турции. Также Путину удалось задать тон саммиту «нормандской четверки», который прошёл в Париже в декабре 2019 года.

Издание подчеркивает, что главное достижение Путина – это умение увеличить геополитическое влияние при скромном бюджете. Автор материала напоминает, что военные расходы США вдвое превышают общие расходы России, которая стремительно наращивает влияние на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку.

Москва стала проявлять осторожность и в материальных вопросах после конфликта на Украине, что позволило стать российскому финансовому балансу «одним из самых здоровых в мире», говорится в материале.

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