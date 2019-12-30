Зеленский поблагодарил Путина, Меркель и Макрона

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность «всем лидерам «нормандской четверки» - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и российскому лидеру Владимиру Путину, за освобождение граждан Украины в рамках обмена пленными с ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Зеленский встретил освобожденных граждан Украины у трапа самолета в аэропорту Борисполь, передает РИА «Новости».

Политик также констатировал факт, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и «самое главное – люди дома». В общей сложности по словам Зеленского было освобожден 81 человек.

«76 человек находятся на украинской территории, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», – сообщил Зеленский.

Напомним, первый обмен пленными прошел в Донбассе накануне 29 декабря. Украина передала ДНР и ЛНР более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины более 80 человек.