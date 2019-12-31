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Болгария начнет получать российский газ с 1 января 2020 года

Москва, 31.12.2019

По сообщению министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, София готова к поставкам российского газа с 1 января 2020 года. Новость прозвучала в ходе брифинга в Минэнерго страны. Топливо будет поступать по трубопроводу «Турецкий поток-2».

«С 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренности с российской стороной будет изменена, это будет точка "Странджа 2"», - передает Петкова. Она подчеркнула, что газ будет поступать через территорию Турции, что позволит добиться ежегодной экономии в 70 млн левов, что перерасчете составляет€35 млн . Также мера позволит платить за газ рядовому потребителю на 5% меньше.

Чиновник отметила, что необходимая инфраструктура полностью готова, а участок трубопровода протяженностью в 11 километров от с Турцией до компрессорной станции «Странджа 2» заполнен газом.

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