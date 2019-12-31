Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Вечером 30 декабря курс доллара отыграл часть потерь первой половины дня, евро развернулся вверх, при этом курс рубля слабо снижался к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой валюты ЕС на глобальном рынке.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 61,96 руб., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к вечеру был 69,46 руб., подорожав на 15 коп. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 2,9 коп. – до 65,34 руб.

Если же оценивать итоги всего года, то национальная валюта существенно укрепилась как к доллару, так и к евро. Так, курс доллара за 12 месяцев просел к рублю более чем на 10%, а курс евро – на 14%. По мнению экспертов, усиление позиций рубля на биржевых площадках было связано не в последнюю очередь с ростом нефтяных котировок.

В частности, по словам Александра Бахтина из «БКС Премьер», повышенная ценовая конъюнктура в нефти выступала в пользу рубля.

«Однако она, по нашему мнению, являлась в большей степени вспомогательным фактором укрепления курса – уровень прямого воздействия на нацвалюту со стороны динамики нефтяного рынка продолжил снижаться», – пояснил он.

Кроме того, в 2019 году рубль укреплялся благодаря притоку иностранного капитала в российские активы, который был отмечен во всех валютах EM. Как считает Бахтин интерес трейдеров к риску возник на фоне отказа США и КНР от нового витка обострения торгового конфликта.

При этом, опрошенные специалистами агентства Bloomberg глобальные инвесторы, стратеги и трейдеры, полагают, что в наступающем году российская валюта может повторить успехи уходящего года. По данным агентства, большинство аналитиков поставили рубль на первое место по ожидаемой доходности среди валют других развивающихся стран.

Согласны с Bloomberg и эксперты HSBC. Они ожидают, что в 2020 году российская валюта прибавит в цене минимум 7%, и называют рубль «лучом света» среди валют развивающихся рынков.

Между тем аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что в первом полугодии 2020 года у рубля есть шансы продолжить свой рост на фоне сезонно сильного счёта текущих операций.

«Мы ожидаем к середине второго квартала наступающего года уход пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 60,00–62,00. А к середине года российская валюта вновь начнёт слабеть и средний курс по итогам 12 месяцев составит 64–65 руб.», – предположили в Промсвязьбанке.

Наталия Орлова из Альфа-Банка считает, что во второй половине 2020 года курс нацвалюты будет находиться в диапазоне 65,00-70,00 руб. с вероятным выходом к верхней границе в случае неблагоприятного сценария.

«Рынок станет уделять внимание выборам президента США, которые возможно будут связаны с новым витком антироссийских санкций. В начале же года, на позитивном геополитическом фоне рубль будет оставаться в диапазоне 62,00–64,00», – уверена Орлова.

Не верит в перспективы рубля и Андрей Люшин из Локо-банка. Среди внешних факторов, которые, как он уверен, могут негативно сказаться на отечественной валюте, замедление мировой экономики, введение новых санкций против РФ, а также снижение спроса на энергоносители.

«Всё это может привести к ослаблению рубля до 67,00-70,00 за доллар», – подчеркнул он.

В свою очередь Егор Клопенко из iTLEADERS напомнил, что рубль всегда ведёт себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам. Поэтому, по его мнению, в 2020 году нацвалюта может, как укрепляться, так и падать. При этом вероятность и того, и другого сценария примерно одинаковая.

«Также надо внимательно следить за мировыми ценами на нефть. Ведь помимо политики, «чёрное золото» является вторым значимым фактором, влияющим на стабильность рубля. Если произойдёт какое-то серьезное потрясение на нефтяном рынке, а цены рухнут вниз, то доллар влетит в паре с рублём до космических отметок в 80,00-90,00», – резюмировал Клопенко.