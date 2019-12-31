Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Москва, 31.12.2019
  • Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Вечером 30 декабря курс доллара отыграл часть потерь первой половины дня, евро развернулся вверх, при этом курс рубля слабо снижался к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой валюты ЕС на глобальном рынке.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 61,96 руб., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к вечеру был 69,46 руб., подорожав на 15 коп. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 2,9 коп. – до 65,34 руб.

Если же оценивать итоги всего года, то национальная валюта существенно укрепилась как к доллару, так и к евро. Так, курс доллара за 12 месяцев просел к рублю более чем на 10%, а курс евро – на 14%. По мнению экспертов, усиление позиций рубля на биржевых площадках было связано не в последнюю очередь с ростом нефтяных котировок.

В частности, по словам Александра Бахтина из «БКС Премьер», повышенная ценовая конъюнктура в нефти выступала в пользу рубля.

«Однако она, по нашему мнению, являлась в большей степени вспомогательным фактором укрепления курса – уровень прямого воздействия на нацвалюту со стороны динамики нефтяного рынка продолжил снижаться», – пояснил он.

Кроме того, в 2019 году рубль укреплялся благодаря притоку иностранного капитала в российские активы, который был отмечен во всех валютах EM. Как считает Бахтин интерес трейдеров к риску возник на фоне отказа США и КНР от нового витка обострения торгового конфликта.

При этом, опрошенные специалистами агентства Bloomberg глобальные инвесторы, стратеги и трейдеры, полагают, что в наступающем году российская валюта может повторить успехи уходящего года. По данным агентства, большинство аналитиков поставили рубль на первое место по ожидаемой доходности среди валют других развивающихся стран.

Согласны с Bloomberg и эксперты HSBC. Они ожидают, что в 2020 году российская валюта прибавит в цене минимум 7%, и называют рубль «лучом света» среди валют развивающихся рынков.

Между тем аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что в первом полугодии 2020 года у рубля есть шансы продолжить свой рост на фоне сезонно сильного счёта текущих операций.

«Мы ожидаем к середине второго квартала наступающего года уход пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 60,00–62,00. А к середине года российская валюта вновь начнёт слабеть и средний курс по итогам 12 месяцев составит 64–65 руб.», – предположили в Промсвязьбанке.

Наталия Орлова из Альфа-Банка считает, что во второй половине 2020 года курс нацвалюты будет находиться в диапазоне 65,00-70,00 руб. с вероятным выходом к верхней границе в случае неблагоприятного сценария.

«Рынок станет уделять внимание выборам президента США, которые возможно будут связаны с новым витком антироссийских санкций. В начале же года, на позитивном геополитическом фоне рубль будет оставаться в диапазоне 62,00–64,00», – уверена Орлова.

Не верит в перспективы рубля и Андрей Люшин из Локо-банка. Среди внешних факторов, которые, как он уверен, могут негативно сказаться на отечественной валюте, замедление мировой экономики, введение новых санкций против РФ, а также снижение спроса на энергоносители.

«Всё это может привести к ослаблению рубля до 67,00-70,00 за доллар», – подчеркнул он.

В свою очередь Егор Клопенко из iTLEADERS напомнил, что рубль всегда ведёт себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам. Поэтому, по его мнению, в 2020 году нацвалюта может, как укрепляться, так и падать. При этом вероятность и того, и другого сценария примерно одинаковая.

«Также надо внимательно следить за мировыми ценами на нефть. Ведь помимо политики, «чёрное золото» является вторым значимым фактором, влияющим на стабильность рубля. Если произойдёт какое-то серьезное потрясение на нефтяном рынке, а цены рухнут вниз, то доллар влетит в паре с рублём до космических отметок в 80,00-90,00», – резюмировал Клопенко.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это
      Глава Минэнерго РФ заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию еще до конца 2020 года. Аналитик отмечает, что это может не позволить запустить проект на полную мощность и в дальнейшем
    2. Славные имена — «Ту», «Ил», «Як» могут исчезнуть с бортов лайнеров
      Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать. В этом случае самолеты будут выпускать как линейку с единым названием.
    3. Новогодний подарок малому бизнесу
      Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама