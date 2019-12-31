Прогноз погоды: Новый год-2020 побьёт все климатические рекорды

Новый 2020-й год уже шагает по стране. Первыми его встретили жители восточных регионов страны, где, по прогнозу синоптиков, погода в первые праздничные дни будет отличаться значительными контрастами.

Рекордные морозы и снегопады в России

Так, 1 и 2 января на Чукотке ожидаются очень сильные морозы, при этом в континентальных районах они усилятся до минус 55-60, что станет рекордом для этих мест. Холодно будет и на побережье Берингова моря. Здесь в первые дни года ожидается минус 30-35 градусов. Осадков не будет, но сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду на восточном побережье закрутит метель.

Первые дни года будут очень суровыми и в Якутии. В частности, в Якутске в период с 1 по 8 января столбики термометров опустятся до минус 40-45. Морозным начало января ожидается также на Сахалине. Так, в Южно-Сахалинске погодные градусники покажут около 20-25 мороза.

Рекордное количество снега может выпасть в южных районах Дальневосточного округа. Так в Хабаровском крае уже к концу первой недели 2020 года может быть выполнена месячная норма осадков. А вот в Приморье год начнется с погоды вполне соответствующей сезону – сильных осадков синоптики не обещают, да и морозы кусачими точно не будут – минус 10-12.

Рекордная оттепель в России

На Камчатке, по прогнозу синоптиков, свои температурные рекорды. Здесь погода – полная противоположность: сильные осадки и аномальное тепло. Так, 1 января в Петропавловске-Камчатском может быть побит абсолютный температурный максимум для первого дня года – по прогнозу синоптиков воздух в дневные часы прогреется до фантастических плюс 1.

Обновятся температурные рекорды и на Полюсе. Например, на полярной метеостанции Малые Кармакулы (остров Южный в архипелаге Новая Земля, Архангельская область) – первой в России метеостанцией, где начали проводить регулярные наблюдения над погодой – первые дни года

войдут в историю аномальным теплом. При этом 1-2 января максимальная температура воздуха здесь может преодолеть нулевую отметку. Предыдущий рекорд со значением минус 0,1 был установлен уже в далёком 1972 году.

Не по сезону тепло в начале года будет на юге Восточной Сибири. В частности, в Красноярске 3 января ожидается небольшой снег и невероятные плюс 3. К Нового году отступили морозы и в Западной Сибири. Например, в Омске где сегодня ещё было минус 19-20, к утру 1 января прогнозируется всего минус 4, а в четверг 2 января и вовсе плюс 2.

Резко повысится температурный фон на Урале, который окажется в зоне атмосферных фронтов. Так, в Екатеринбурге всю предновогоднюю неделю было минус 20. Накануне праздника выпал снег, а столбики термометров поднялись до минус 7. А 1-2 января, несмотря на усиление ветра, днём в Свердловской области будет всего минус 2-4.

Погода в Москве на Новый год. Точный прогноз синоптиков

Не успели жители Москвы и многочисленные туристы порадоваться долгожданному снегу, как он начал в прямом смысле этого слова таять на глазах. Усилившиеся в ночь на 30 декабря морозы, уже к вечеру вчерашнего дня стали сдавать свои позиции – потеплело с минус 5 до нуля. Под натиском тепла образовавшийся снежный покров, а его высота на территории Москвы к утру 31 декабря составила от 2 до 4 см, начал стремительно таять. И сегодня при температуре от 1 до 3 градусов тепла снег с московских улиц продолжит исчезать.

В свою очередь в Центре погоды «Фобос» прогнозируют, что в новогоднюю ночь снег в российской столице всё-таки сохранится. При этом метеорологи предупреждают, что он будет подтаивать почти весь день, а с наступлением темноты в регион вторгнется холодный атмосферный фронт, поэтому температурный фон будет снижаться, при этом ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Рекорды московской погоды. Из истории метеонаблюдений

Уходящий декабрь в Москве стал самым скупым на морозы и снегопады за всю историю наблюдений за погодой. Даже, несмотря на вчерашнее похолодание и снег, среднесуточная температура воздуха в последний месяц этого года превысила климатическую норму сразу на 7 градусов. При этом в нынешнем столетии очень тепло в канун Нового Года было в 2003, 2011, 2013 и 2017 годах. А вот морозами год завершался крайне редко.

Согласно же архивам московской погоды, ранее бывало, что москвичи и гости столицы кутались в тёплую одежду и старались без особой надобности на улицу вообще не выходить. Например, 31 декабря 1978 года термометры показывали минус 37,9 и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу. Впрочем, и до аномально высоких значений погода в сегодняшний день не доберётся –абсолютный максимум этих суток был зафиксирован 31 декабря 1925 года, когда воздух прогревался до плюс 5,1.

Наибольшее количество осадков в этот день выпало в 2001 году – 12 мм, а средняя высота снежного покрова на 31 декабря должна составлять 19 см. В 1985 году ветер в Москве усиливался в порывах до 20 метров в секунду, а с боем курантов и в ранние утренние часы 1 января 1978 года стелился густой туман.