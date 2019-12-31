Россия и Украина подписали новое газовое соглашение

Российская компания «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали межоператорское соглашение по транзиту газа через украинскую территорию, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу газового концерна России.

По словам руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, данный договор является сложным компромиссом, при этом он может быть продлен еще на 10 лет при определенных условиях. Параллельно с основным контрактом подписан еще целый ряд соглашений, добавил руководитель.

«Данные договоренности являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — сообщил Миллер. Он добавил, что документы вступают в силу с сегодняшнего дня, а также обеспечивают транзит через Украину в Европу после 31 декабря 2019 года.

Миллер обратил внимание на тот факт, что Россия в очередной раз сделала все возможное, чтобы подтвердить, что она является «ответственным поставщиком и надежным партнером».