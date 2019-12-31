С 1 января ограничат размер максимального долга россиян по кредитам

С 1 января 2020 года вступают в силу ограничения по кредитам для россиян, пишет газета «Известия». С нового года размер процентов по займам на годовой срок не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.

В список ограничений входят штрафы и пени за просроченные выплаты, а также платежи за услуги, которые финансовая организация оказывает заемщику за оговоренную плату по договору.

Изменение условий потребительских кредитов для россиян начались год назад, с 1 января 2019 года, когда дневная процентная ставка была ограничена размером в 1%. Также вместо «займов до зарплаты», которые предоставляли микрофинансовые организации, был введен специальный финансовый продукт.

Ограничения направлены, прежде всего, на наведение порядка на микрофинансовом рынке. По словам главы саморегулируемой организации «МиР» Елены Стратьевой, нововведения уже привели к уменьшению игроков в сфере кредитования населения.