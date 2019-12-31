Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. По словам американского лидера подписание состоится 15 января в Вашингтоне, передаёт РИА Новости.

В своём микроблоге в Twitter президент США сообщил, что обязательно поставит подпись «под очень важной первой частью торговой сделки с Пекином».

«Церемония подписания сделки состоится в Белом доме, – пояснил Трамп. – Будут присутствовать высокопоставленные представители КНР.А уже в более позднюю дату я лично отправлюсь в Китай, где мы проведём переговоры начнутся по второй части договоренностей», – резюмировал Трамп.