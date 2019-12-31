В США назвали последствия сохранения транзита газа через Украину

Сохранение транзита российского газа через Украину лишает Вашингтон главного аргумента против поставок топлива из России в Евросоюз, а также намного осложняет продвижение на европейский рынок американского СПГ, пишет издание Forbes.

Украина возвращается на энергетический рынок в качестве транзитера, что осложняет антироссийскую риторику, пишет издание. Помимо этого автор материала уверен, что США опоздали с санкциями против проекта «Северный поток – 2» минимум на год, именно поэтому остановит строительство трубопровода теперь очень сложно. В материале отмечается, что санкции, которые не поддерживают даже противники России, «слишком слабые и слишком запоздалые».

«Северный поток – 2» всегда был пощечиной для Украины», отмечается в материале.

Напомним, 31 декабря была подписана пакетная сделка между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины», которая подтверждает юридически продление транзита российского газа через территорию Украины.