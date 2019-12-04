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Бизнес-седан Volvo S90 теперь доступен по программе подписки Volvo Car Drive

Москва, 04.12.2019
Volvo Сar Russia объявляет о расширении сервиса подписки на автомобиль Volvo Car Drive. Теперь подписку можно оформить на премиальный бизнес-седан шведского бренда – Volvo S90.
#Авто
  • Бизнес-седан Volvo S90 теперь доступен по программе подписки Volvo Car Drive

предоставлено пресс-службой

«Результаты первой волны Volvo Car Drive превзошли наши самые смелые ожидания. Все автомобили, предназначенные до конца года, разошлись за два месяца. Мы столкнулись с ситуацией, когда спрос существенно превышает предложение, – комментирует Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia. – Мы в любом случае планировали расширять программу и добавлять новые модели из разных сегментов, но растущий интерес к этому сервису подтолкнул нас к тому, чтобы сделать очередной шаг уже сегодня».

Для заказа будет доступен автомобиль Volvo S90 с передним приводом и бензиновым двигателем (190 л.с.) в версии Inscription. Клиенты получают в пользование автомобиль с кожаной отделкой салона, функциями подогрева лобового стекла, сидений и руля, системой электропривода крышки багажника и регулировки сиденья водителя с памятью положений. Для выбора доступны два цвета: черный Charcoal Black и коричневый Maple Brown.

5.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

В базовой комплектации предлагается ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе движения Pilot Assist, а также система City Safety с технологией автоматического торможения, которая распознаёт другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге в дневное и ночное время.

«В ответ на растущий спрос мы расширяем программу Volvo Car Drive и во второй волне предлагаем премиальный бизнес-седан S90. Мы видим потенциал в этом сегменте и теперь хотим посмотреть, как рынок отреагирует на это предложение, чтобы в дальнейшем корректировать квоту на те или иные модели в программе», – комментирует Сергей Михайлов, директор по маркетингу и коммуникациям Volvo Car Russia.

Сервис Volvo Car Drive был запущен в Росси в июне этого года. Он предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Volvo Car Drive предлагает широкий спектр услуг, которые позволяют наслаждаться всеми преимуществами владения автомобилем. На плечи клиента ложится только оплата парковок, мойка и заправка автомобиля. Весь спектр включённых услуг и подробная информация о программе доступны на официальном сайте.

На российском рынке Volvo S90 был представлен в 2017 году и сразу стал обладателем престижного Гран-при «За рулём» в номинации «Средний и бизнес-класс». На 5-й ежегодной церемонии вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто — 2017» Volvo S90 завоевал звание лучшего в номинации «Большой и представительский городской автомобиль».

В краш-тестах Euro NCAP S90 получил максимальный общий рейтинг в пять звезд, а также заработал максимальные шесть баллов по результатам тестирования системы автономного аварийного торможения для защиты пешеходов (AEB Pedestrian), что делает этот автомобиль одним из самых безопасных в своём классе.

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