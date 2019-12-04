Бизнес-седан Volvo S90 теперь доступен по программе подписки Volvo Car Drive

«Результаты первой волны Volvo Car Drive превзошли наши самые смелые ожидания. Все автомобили, предназначенные до конца года, разошлись за два месяца. Мы столкнулись с ситуацией, когда спрос существенно превышает предложение, – комментирует Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia. – Мы в любом случае планировали расширять программу и добавлять новые модели из разных сегментов, но растущий интерес к этому сервису подтолкнул нас к тому, чтобы сделать очередной шаг уже сегодня».

Для заказа будет доступен автомобиль Volvo S90 с передним приводом и бензиновым двигателем (190 л.с.) в версии Inscription. Клиенты получают в пользование автомобиль с кожаной отделкой салона, функциями подогрева лобового стекла, сидений и руля, системой электропривода крышки багажника и регулировки сиденья водителя с памятью положений. Для выбора доступны два цвета: черный Charcoal Black и коричневый Maple Brown.

предоставлено пресс-службой

В базовой комплектации предлагается ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе движения Pilot Assist, а также система City Safety с технологией автоматического торможения, которая распознаёт другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге в дневное и ночное время.

«В ответ на растущий спрос мы расширяем программу Volvo Car Drive и во второй волне предлагаем премиальный бизнес-седан S90. Мы видим потенциал в этом сегменте и теперь хотим посмотреть, как рынок отреагирует на это предложение, чтобы в дальнейшем корректировать квоту на те или иные модели в программе», – комментирует Сергей Михайлов, директор по маркетингу и коммуникациям Volvo Car Russia.

Сервис Volvo Car Drive был запущен в Росси в июне этого года. Он предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Volvo Car Drive предлагает широкий спектр услуг, которые позволяют наслаждаться всеми преимуществами владения автомобилем. На плечи клиента ложится только оплата парковок, мойка и заправка автомобиля. Весь спектр включённых услуг и подробная информация о программе доступны на официальном сайте.

На российском рынке Volvo S90 был представлен в 2017 году и сразу стал обладателем престижного Гран-при «За рулём» в номинации «Средний и бизнес-класс». На 5-й ежегодной церемонии вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто — 2017» Volvo S90 завоевал звание лучшего в номинации «Большой и представительский городской автомобиль».

В краш-тестах Euro NCAP S90 получил максимальный общий рейтинг в пять звезд, а также заработал максимальные шесть баллов по результатам тестирования системы автономного аварийного торможения для защиты пешеходов (AEB Pedestrian), что делает этот автомобиль одним из самых безопасных в своём классе.