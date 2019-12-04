Эксперт обвинил в малообразованности украинцев царскую Россию

В том, что украинцы в массе своей малообразованны виновата царская Россия и СССР, заявил преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан. Мнением он поделился в собственном блоге в издании «Новое время». В частности эксперт посетовал, что его удручает и пугает «уровень образованности, до которого докатилась Украина».

Виновных он видит в правителях царской России, которые «столетиями выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев». Также Компан заявил, что Российская империя «агрессивно подавляя любые попытки украинцев развивать собственную науку, культуру и искусство».

Политику царской России продолжил СССР, который «переманивал лучшие умы и яркие таланты» из Украины, заявил эксперт. Однако «дело Ленина» продолжили руководители «независимой Украины», что привело к погружению страны «во мрак незнания, необразованности и отсталости».

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», - резюмировал эксперт, отдавая при этом должное природной «смекалке и умению плести интриги» украинского народа.

В настоящий момент виновных Компан видит в малообразованных политических деятелях страны.

«Разве могут быть умными люди, которые без всякого образования, часто не умеющие написать двух строк», - заключает эксперт.

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