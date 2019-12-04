«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай

Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Он рассказал, что Улан-Батор положительно смотрит на факт «поддержки проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии».

«Сегодня дан старт началу этого проекта», – цитирует «Коммерсант» монгольского премьера. Комментарий дан после встречи с российским коллегой - премьером Дмитрием Медведевым. Последний от комментариев отказался.

Сообщается, что сразу после встречи двух премьеров, Ухнаагийн Хурэлсух встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На встрече шла речь о перспективах энергетического сотрудничества.

Проект строительства транзитного газопровода через Монголию в Китай обсуждался с начала 2000-х годов. Направление является кратчайшим от Алтая к границе Китая. Также новый газопровод позволит «Газпрому» распределять объемы топлива между рынками Европы и Китая.