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Основатели Google Пейдж и Брин уходят из Alphabet

Москва, 04.12.2019
#IT
  • Основатели Google Пейдж и Брин уходят из Alphabet

DPA

Сергей Брин и Ларри Пейдж, основавшие два десятилетия назад Google и занимавшие до вчерашнего дня посты президента и исполнительного директора родительской компании Alphabet соответственно, объявили о своей отставке. При этом они остаются в правлении и сохраняют свои акции, а следовательно и фактический контроль над бизнесом.

Новым исполнительным директором Alphabet станет Сандар Пичай, возглавляющий сейчас Google. В заявлении объясняется, что целью отставки является желание упростить руководство компаниями.

Google был создан в 1998 году, а Alphabet – в октябре 2015-го как родительская компания в процессе реструктуризации Google, основанного, кстати, в гараже в Калифорнии. Предполагалось, что родительская компания сделает деятельность IT-гиганта, который тогда расширялся в самые разные сферы, включая разработку автомобилей без водителей, «более чистой и контролируемой». После создания Alphabet 46-летние Сергей Брин и Ларри Пейдж перешли в него на руководящие посты, объяснив, что таким образом они будут эффективнее возглавлять расширение деятельности Google.  

В совместном письме «отцы-основатели» Google сообщают, что «продолжат активно работать как члены правления, акционеры и сооснователи», и объясняют, что «пришло время упростить структуру менеджмента».

«Мы никогда не держались за наши посты менеджеров и сейчас считаем, что есть более эффективный способ руководить компанией,- подчеркивают Брин и Пейдж.- Alphabet и Google больше не нуждаются в двух исполнительных директорах и президенте…»

Они сравнивают себя с «гордыми родителями, которые помогают советами и любовью, а не каждодневными упреками и придирками». В письме Сергей Брин и Ларри Пейдж также объясняют, что лучше кандидата на роль руководителя компании, чем Сандар Пичай, не найти.

Сандару Пичаю 47 лет. Родился он в Индии, там же учился на инженера. Учебу продолжил в США в Стэнфордском и Пенсильванском университетах, а в Google пришел в 2004 году. Компанию он возглавил через 11 лет. При нем она выросла почти вдвое – численность персонала увеличилась с 59 до 114 тыс. человек.

Отставка Брина и Пейджа не была сиюминутным решением. Пичай и в меньшей мере директор YouTube Сьюзен Воджицки четыре последних года были лицами компании. Брин и Пейдж постепенно перестали присутствовать на еженедельных встречах с сотрудниками компании, на которых они отвечали на вопросы подчиненных. Этим летом Ларри Пейдж отсутствовал и на собрании акционеров Alphabet.

Сейчас фактическое отстранение от каждодневного руководства бизнесом оформлен, так сказать, официально. Однако оставляя посты топ менеджеров, самый яркий дуэт Силиконовой долины оставляет за собой реальную власть над бизнесом. Они владеют 51% акций Alphabet и, благодаря обладанию контрольным пакетом акций, смогут контролировать принимаемые правлением решения. Как будет работать новая система управления Alphabet и насколько эффективной она окажется, покажет время. Кстати, акции Alphabet после объявления об уходе Брина и Пейджа выросли на 0,5%.

Ларри Пейдж – 10-й, а Сергей Брин - 14-й в рейтинге миллиардеров журнала Forbes. У каждого в пределах полусотни миллиардов долларов. Alphabet считается 17-й по размерам публичной компанией планеты, ее рыночная стоимость оценивается приблизительно в 863 млрд долларов.

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