«Почта России» станет настоящим главпочтамтом

«Почта России» в порядке эксперимента начала реализацию лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости. Аптеки в отделениях связи открылись в трех городах Самарской области: Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Для этого областное подразделение «Почты» получило фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами. В «почтовых аптеках» можно будет купить, в том числе, и рецептурные препараты.

В «Почте России» объясняют, что заботятся о качестве жизни населения. «Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения – одна из первоочередных задач "Почты России"», — цитирует агентство заместителя гендиректора компании по операционному управлению и розничной торговле Михаила Волкова.

«Почта» реализует целый розничный проект, как там говорят, для создания ориентированной на клиента среды в отделениях связи. Решение о том, развивать ли эксперимент дальше, подведут в марте. Но судя по заявлению о сети почтовых отделений, как о платформе для обеспечения лекарствами, проект видится его авторам масштабируемым.

Поиски новых эффективных форматов связаны в первую очередь со снижением авторитета «Почты» как главного оператора почтовой корреспонденции, лавры которой постепенно переняли на себя современные технологии во главе с электронной почтой. комментирует эту новость директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. Аптеки – это продолжение стратегии по созданию нового имиджа «Почты России» как широкой платформы для предоставления разнообразных и качественных услуг, где доставка и отправка посылок и корреспонденции – лишь базовая услуга, поясняет эксперт. Ранее «Почта России» уже запускала другие пилотные проекты по розничной торговле непродовольственными товарами, в частности, в апреле этого года стало известно о нескольких точках FixPrice в ее отделениях.

Также, в прошлом году, компания запустила масштабный проект по развитию продовольственной розницы совместно с сетью «Магнит». В частности, в рамках трехстороннего соглашения между «Почтой», «Магнитом» и ВТБ была разработана стратегия по открытию в текущем году не менее 2 тыс. точек продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса. При этом были разработаны два формата продаж – для сел и для городов.

Если оценивать опыт внедрения точек Магнита в отделения «Почты», то пока говорить об успехе такой стратегии рано, считает эксперт. С внедрением проекта «Почта России» опоздала на несколько лет, так как в деревнях и селах, а также в более крупных поселках уже сформировалась культура доступной розничной торговли, замечает Анна Шлапакова.

Можно предположить, говорит она, что вариант с открытием аптек будет воспринят потребителями более благосклонно. Получение фармацевтической лицензии, в отличие от оформления документов, необходимых для торговли продуктами, является достаточно трудоемким процессом, поэтому, считает она, организация аптечного бизнеса может складываться более удачно. Формирование широкого ассортимента лекарственных препаратов, в том числе и рецептурных, гарантирует интерес клиентов, особенно в сельской местности, где доступность таких товаров традиционно является низкой. А если она и есть, то по завышенным ценам. За счет дистрибьюторских возможностей «Почты», ее торговые точки смогут предложить как раз доступный и востребованный товар, полагает Анна Шлапакова.

Появление пилотного проекта по реализации лекарств в отделениях «Почты России» является одним из элементов стартовавшего преобразования федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, добавляет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Создание Почта Банка лишь положило начало.

«Почта России» стремится избавиться от прежних ассоциаций с медленной доставкой и длинными очередями и стать цифровой логистической компанией, отмечает эксперт. У руля, с лета 2017 года, бывший топ-менеджер ВТБ Капитал и замминистра экономического развития Николай Подгузов, обладающий и соответствующими компетенциями, и достаточным уровнем влияния, который может потребоваться для получения инвестиций от государства. Перед ним стоит такая же задача, какая стояла ранее перед Германом Грефом, главой Сбербанка, «научить слона танцевать».

В обсуждаемой стратегии развития «Почты» до 2027 года инвестпрограмма оценивается в 224-353 млрд руб., напоминает Михаил Коган. Среди направлений – совершенствование логистической инфраструктуры, модернизация отделений почтовой связи. При этом, судя по документу, в компании не исключают покупки других игроков для создания своей цифровой экосистемы. Предполагается и запуск онлайн-сервисов, в том числе, для коммерческого управления недвижимостью, монетизации справочной системы ГИС ЖКХ и розничного маркетплейса.

В их числе упоминается и агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, который дополнит портал госуслуг региональной спецификой и закрепит за «Почтой России» статус важного связующего звена между государством и населением, говорит эксперт. Реализация всех мер, как ожидается, будет способствовать повышению выручки вдвое, заключает он.