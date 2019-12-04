Конгрессмены США назвали условия возвращения к формату G8

Как говорится в резолюции Палаты представителей конгресса США, Россия не должна принимать участие в саммитах G7 пока не выполнит требование Вашингтона по «территориальной целостности своих соседей», передает РИА «Новости».

«Россию нельзя приглашать на саммиты, пока она не «уважает территориальную целостность своего соседнего государства», говорится в решении конгрессменов. Помимо этого условием для возвращения к формату G8 названы «соблюдения стандартов демократического общества во всем мире» и «возвращение Крыма под юрисдикцию Украины». В конгрессе призвали страны G7 «противостоять возвращению России» пока все условия не будут выполнены Москвой.

Также на заседании принят проект закона по возможным санкциям против Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Конгрессмены рекомендуют правительству рассмотреть возможность запрета экспорта товаров и услуг из США представителям китайских властей в регионе.

Уточняется, что за принятие документа проголосовало 339 конгрессменов из обеих партий, против выступил 71 республиканец.