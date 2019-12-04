Глава МИД Украины обозначил «красные линии» для Зеленского

В преддверии встречи глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал на какие уступки не пойдет президент Украины Владимир Зеленский.

«Для нас красная линия - изменения в Конституцию (закрепление в основном законе особого статуса Донбасса - Эксперт). Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (Донбасса и России - Эксперт) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования. Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть», - заявил Пристайко.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства категорически отмел возможность прямых переговоров Киева с руководством ДНР и ЛНР.