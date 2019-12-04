Курс доллара: рубль пошёл на разворот

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в среду на фоне резкого роста мировых цен на нефть. В частности, «чёрное золото» марки Brent пробило отметку в 63,00 долл. за баррель и торгуется на Лондонской бирже по 63,09. Таким образом, нефть этого сорта подорожала на 3,72%.

Мировые цены на нефть растут после сообщения о сокращении уровня запасов в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,7 млн баррелей, что резко превышает прогнозы. Кроме того, «чёрное золото» дорожает из-за оптимистичных ожиданий относительно грядущей встречи ОПЕК+ в Вене. Участники рынка надеются на пролонгацию нынешних мер по поддержке цен, тогда как министр нефти Ирака допустил дополнительное сокращение добычи еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

На этом фоне курс рубля, который сегодня успел пробить психологическую отметку в 64,00 руб. за доллар, сегодня сделал крутой разворот к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составил 63,88 руб., что на 26,5 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Евро торговался по 70,82 руб., подешевев за сутки на 28,25 коп.

По мнению экспертов, кроме вышеуказанных факторов, поддержали курс рубля и слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего, что пока он не решил, будет ли вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», или нет.