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Курс доллара: Morgan Stanley сделал неожиданный прогноз по рублю на 2020 год

Москва, 04.12.2019
  • Курс доллара: Morgan Stanley сделал неожиданный прогноз по рублю на 2020 год

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара к рублю к середине 2020 года опустится до 61.5 руб., прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Это произойдет, несмотря на то, что спрос на российский госдолг снизился на фоне перспектив бюджетного стимулирования и ускорения экономического роста в стране, отмечают эксперты банка. 

В среду курс доллара снижается на 7 копеек - до 64,07 руб. к 12.25 мск., курс евро снижается на 17 копеек - до 70,93 руб., несмотря на негативный внешний фон в связи с неопределенностью по торговым переговорам США и Китая. Российскую валюту поддерживает рост нефтяных цен в ожидании продления сделки ОПЕК+.

При этом эксперты Morgan Stanley рекомендуют покупать российские евробонды, даже если реальные темпы роста ВВП РФ окажутся ниже прогнозных оценок. Банк также сохраняет рекомендацию по российским акциям на уровне «выше» рынка, однако отмечает, что бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, выглядят предпочтительнее акций компаний-экспортеров.

Ранее эксперты отмечали, что от курса рубля в ближайшие дни не стоит ожидать резких движений. Так, Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнула, что все последние дни рублёвые пары стоят словно приклеенные. А всё потому, что как она считает, явно не хватает весомых аргументов для того, чтобы начать направленное движение.

«Драйвером, например, могло бы стать резкое колебание в паре евро/доллар или, скажем, радикальная смена настроений в ценах на «чёрное золото». Но пока – тишина. Поэтому доллар стабилен возле коридора 64,20 руб. и может до конца этой недели находиться в пределах 64,05-64,35 руб. Единая валюта ЕС неплохо смотрится возле отметки 71,15 руб. Думаю, что сегодня евро будет торговаться в диапазоне 70,95-71,35 руб.», – резюмировала она.

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