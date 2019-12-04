Курс доллара: рублю не хватает стимулов

Накануне вечером российский рубль развернулся вниз к основным резервным мировым валютам на фоне снижения нефтяных котировок и опасений за сроки подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Так, в 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,30 руб., что на 12,25 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. Курс евро составил 71,25 руб., подорожав за сутки на 10,50 коп. На открытии торгов среды курс доллара растет на 4 копейки - до 64,19 руб., курс евро торгуется нейтрально - 71,10 руб.

По мнению большинства экспертов, слова главы Белого дома Дональда Трамп, заявившего журналистам в Лондоне, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином, возможно, будет заключена не до конца 2019 года, как это планировалось раньше, а уже ближе к президентским выборам-2020, ухудшают ситуацию для рубля.

Кроме того, американский лидер пригрозил с 15 декабря ввести дополнительные 15% сборов с китайского импорта в размере 160 млрд долл. В свою очередь правительство Поднебесной в качестве возможного ответного акта пообещало подготовить чёрный список компаний США.

Напомним, ранее почти все валютные эксперты предупреждали, что будущее рубля во многом зависит от того смогут ли США и КНР договориться о первой фазе торговых переговоров. Правда, ещё днём рубль никак не реагировал на новости из Лондона. Зато почти сразу после заявления Трампа на 0,5% просели мировые цены на нефть, которые позже потянули за собой вниз и рубль.

Помимо этого, против национальной валюты играют и другие инициативы Вашингтона. Речь, в частности, идёт о заявлении представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера, предупредившего, что США могут ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объёмом до 2,4 млрд в ответ на так называемый «цифровой налог» Франции, который дискриминирует компании США. Также Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Бразилии и Аргентины.

Всё это естественно насторожило инвесторов, которые в такой неспокойной обстановке теряют интерес к рисковым активам, к которым относится и нацвалюта.

В свою очередь Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» считает, что ещё одним ключевым курсообразующим фактором для рубля остаётся бюджетное правило. Другим драйвером является волатильность нацвалюты – приток и отток капитала, хотя пока, по мнению Нигматуллина, они остаются невыраженными с точки зрения объёма и направления.

«Вполне возможно, что какая-нибудь тенденция оформится ближе к 13 декабря, когда состоится заседание российского регулятора. Сейчас же рубль находится в точке бифуркации. И так будет происходить до тех пор, пока на курс рубля не начнут оказывать более заметное влияние мировые цены на нефть в связке с бюджетным правилом, либо – притоки и оттоки капитала. В краткосрочной же перспективе рубль продолжит демонстрировать нейтральную динамику с небольшим дрейфом вниз», – полагает эксперт.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка опасается, что в ближайшей перспективе рубль не удержится в нынешних диапазонах и рухнет за отметку в 65 руб.

«Дело в том, что доллар продолжает удерживать позиции выше 64 руб. – уровня, выступающего ближайшей поддержкой. А это открывает его дорогу в район отметки 65 руб., которая является ближайшим сопротивлением. И если вчера нацвалюта почти не заметила негативные внешние факторы, то в случае дальнейшего ухудшения настроений в мире давление на рубль может усилиться, а доллар попытается сделать шаг сначала в сторону 64,50 руб., а затем и за отметку в 65,00 руб.», – отметил Зварич.

Между тем Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнула, что все последние дни рублёвые пары стоят словно приклеенные. А всё потому, что как она считает, явно не хватает весомых аргументов для того, чтобы начать направленное движение.

«Драйвером, например, могло бы стать резкое колебание в паре евро/доллар или, скажем, радикальная смена настроений в ценах на «чёрное золото». Но пока – тишина. Поэтому доллар стабилен возле коридора 64,20 руб. и может до конца этой недели находиться в пределах 64,05-64,35 руб. Единая валюта ЕС неплохо смотрится возле отметки 71,15 руб. Думаю, что сегодня евро будет торговаться в диапазоне 70,95-71,35 руб.», – резюмировала она.