Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рублю не хватает стимулов

Москва, 04.12.2019
  • Курс доллара: рублю не хватает стимулов

Алексей Павлишак/ТАСС

Накануне вечером российский рубль развернулся вниз к основным резервным мировым валютам на фоне снижения нефтяных котировок и опасений за сроки подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Так, в 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,30 руб., что на 12,25 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. Курс евро составил 71,25 руб., подорожав за сутки на 10,50 коп. На открытии торгов среды курс доллара растет на 4 копейки - до 64,19 руб., курс евро торгуется нейтрально - 71,10 руб.

По мнению большинства экспертов, слова главы Белого дома Дональда Трамп, заявившего журналистам в Лондоне, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином, возможно, будет заключена не до конца 2019 года, как это планировалось раньше, а уже ближе к президентским выборам-2020, ухудшают ситуацию для рубля.

Кроме того, американский лидер пригрозил с 15 декабря ввести дополнительные 15% сборов с китайского импорта в размере 160 млрд долл. В свою очередь правительство Поднебесной в качестве возможного ответного акта пообещало подготовить чёрный список компаний США.

Напомним, ранее почти все валютные эксперты предупреждали, что будущее рубля во многом зависит от того смогут ли США и КНР договориться о первой фазе торговых переговоров. Правда, ещё днём рубль никак не реагировал на новости из Лондона. Зато почти сразу после заявления Трампа на 0,5% просели мировые цены на нефть, которые позже потянули за собой вниз и рубль.

Помимо этого, против национальной валюты играют и другие инициативы Вашингтона. Речь, в частности, идёт о заявлении представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера, предупредившего, что США могут ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объёмом до 2,4 млрд в ответ на так называемый «цифровой налог» Франции, который дискриминирует компании США. Также Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Бразилии и Аргентины.

Всё это естественно насторожило инвесторов, которые в такой неспокойной обстановке теряют интерес к рисковым активам, к которым относится и нацвалюта.

В свою очередь Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» считает, что ещё одним ключевым курсообразующим фактором для рубля остаётся бюджетное правило. Другим драйвером является волатильность нацвалюты – приток и отток капитала, хотя пока, по мнению Нигматуллина, они остаются невыраженными с точки зрения объёма и направления.

«Вполне возможно, что какая-нибудь тенденция оформится ближе к 13 декабря, когда состоится заседание российского регулятора. Сейчас же рубль находится в точке бифуркации. И так будет происходить до тех пор, пока на курс рубля не начнут оказывать более заметное влияние мировые цены на нефть в связке с бюджетным правилом, либо – притоки и оттоки капитала. В краткосрочной же перспективе рубль продолжит демонстрировать нейтральную динамику с небольшим дрейфом вниз», – полагает эксперт.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка опасается, что в ближайшей перспективе рубль не удержится в нынешних диапазонах и рухнет за отметку в 65 руб.

«Дело в том, что доллар продолжает удерживать позиции выше 64 руб. – уровня, выступающего ближайшей поддержкой. А это открывает его дорогу в район отметки 65 руб., которая является ближайшим сопротивлением. И если вчера нацвалюта почти не заметила негативные внешние факторы, то в случае дальнейшего ухудшения настроений в мире давление на рубль может усилиться, а доллар попытается сделать шаг сначала в сторону 64,50 руб., а затем и за отметку в 65,00 руб.», – отметил Зварич.

Между тем Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнула, что все последние дни рублёвые пары стоят словно приклеенные. А всё потому, что как она считает, явно не хватает весомых аргументов для того, чтобы начать направленное движение.

«Драйвером, например, могло бы стать резкое колебание в паре евро/доллар или, скажем, радикальная смена настроений в ценах на «чёрное золото». Но пока – тишина. Поэтому доллар стабилен возле коридора 64,20 руб. и может до конца этой недели находиться в пределах 64,05-64,35 руб. Единая валюта ЕС неплохо смотрится возле отметки 71,15 руб. Думаю, что сегодня евро будет торговаться в диапазоне 70,95-71,35 руб.», – резюмировала она.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Макрон сделал новое громкое заявление по России
      Президент Франции отказывается считать Россию врагом, но не принимает предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама