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Москва и Санкт-Петербург вошли в список самых посещаемых городов мира

Москва, 04.12.2019

Эксперты Euromonitor International опубликовали ежегодный рейтинг самых посещаемых городов мира.

Согласно данным компании, 5 из 10 участников этого рейтинга находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возглавляет ТОП-100 Гонконг, которые ежегодно примет около 27 млн туристов. На втором месте Бангкок. В десятку самых посещаемых город планеты также вошли: Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул, передаёт агентство городских новостей «Москва».

Наша страна представлена в рейтинге Москвой (45 место) и Санкт-Петербургом (59 место). Российскую столицу в этом году посетили около 6 млн иностранных туристов, а город на Неве примерно 4,45 млн человек.

Ранее сообщалось, что, по данным Ростуризма, иностранные граждане стали реже посещать нашу страну. Так, за 8 месяцев 2019 года туристы совершили 19,1 млн поездок в РФ, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом отмечается, что снижение интереса к нашей стране наблюдается, как со стороны граждан дальнего зарубежья, так и из государств, входящих в СНГ.

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