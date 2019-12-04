Музеи России не будут проводить выставки в США в ближайшее время

Музеи России не будут проводить выставки в ближайшее время в США из-за недоверия к американским властям и опасений ареста культурных ценностей. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Руководитель отметил, что в законодательство США добавлен билль, который позволяет предоставить гарантию, что культурные ценности, ввезенные для экспозиции, будут возвращены в установленный срок и в полном объеме. Инициатором нового пункта в законе выступил Союз американских музеев. Однако, по словам Пиотровского, отношения Москвы и Вашингтона сегодня находятся на таком низком уровне, что подобные меры ситуацию не спасут, передает агентство РИА «Новости».

Руководитель Эрмитажа рассказал, что по этой причине «много месяцев» не устраиваются выставки в США музеями России, поскольку есть опасения, что культурные ценности могут быть арестованы по искам каких-нибудь религиозных организаций. Пиотровский привел в качестве примера ситуацию с библиотекой Шнеерсона, из-за которой прервался обмен выставками между музеями России и США.