ОПЕК и Россия пытаются договориться о дальнейшем снижении добычи нефти

Нефтяной картель и нефтедобывающие страны во главе с Россией, не входящие в ОПЕК, проводят сейчас переговоры о новых ограничениях уровня добычи нефти для предотвращения ее избытка, который приведет к обвалу цен. Министр нефтяной промышленности Ирака Тамер Гадхбан сообщил журналистам в Вене, что предложение по дальнейшему снижению добычи поддерживают главные участники соглашения ОПЕК+.

ОПЕК+ с 2017 года ограничивает уровень добычи нефти, чтобы предотвратить ее переизбыток на рынках, вызванный резким ростом добычи в США, которые стали ее крупнейшим производителем в мире и не участвуют в соглашении.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Москва еще не определилась окончательно со своей позицией по этому вопросу. Он предложил журналистам подождать саммита ОПЕК в четверг и ОПЕК+ в пятницу и выразил надежду, что встреча, как обычно, будет носить конструктивный характер.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что ОПЕК, неформально возглавляемому Саудовской Аравией, удастся договориться с Россией об увеличении снижения уровня добычи, за которое выступает Эр-Рияд.

Участникам встреч в Вене предстоит решать, что делать с соглашением ОПЕК+, по которому его участники сокращают суммарный уровень добычи нефти на 1,2 млн бар./сутки, что составляет приблизительно 1,2% мирового спроса. Москва в принципе не возражает против дальнейшего снижения уровня добычи, но сейчас возникла проблема измерения этого сокращения: для России в отличие от остальных участников соглашения ОПЕК+ в расчеты включен газовый конденсат.

По действующему соглашению Россия согласилась сократить добычу нефти на 228 тыс. бар./сутки до примерно 11,18 млн бар./сутки, но в ноябре добывала, напоминает Reuters, больше - 11,244 млн бар./сутки.

По словам Новака, ноябрьское снижение добычи составило в среднем 195 тыс. бар./сутки, но без учета конденсата в декабре оно может составить оговоренные 225 – 230 тыс. бар./сутки.

При этом Москва накануне встречи в Вене занимает достаточно жесткую позицию.

Reuters пишет, ссылаясь на свои источники, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего снижения добычи нефти как минимум на 400 тыс. бар./сутки. Аналитики JP Morgan ожидают снижения на 1,5 млн бар./сутки к концу 2020 года, т.е. на 300 тыс. бар./сутки, обосновывая свой прогноз тем, что Эр-Рияду нужна нефть в пределах 60-70 долларов за баррель. Дело в том, что аравийские валютные резервы за последние полгода сократились более чем на 25 млрд долларов, по данным Агентства денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA), аравийского центробанка.

Между тем, благодаря сообщениям о том, что ОПЕК+ изучает возможность дальнейшего снижения добычи привело к росту цен на «черное золото». Весь вторник цена барреля нефти марки Brent стабильно держалась выше 61 доллара.

Без дальнейшего сокращения добычи нефтяные рынки рискуют, согласно анализу ОПЕК, получить новый переизбыток уже в первой половине 2020 года.

Довольно велик разброс прогнозов по росту добычи нефти в 2020 г. в США – от 100 тыс. до 1 млн бар./сутки. Кстати, по мнению основателя Rapidan Group Боба Макнэлли, переизбыток нефти на мировых рынках угрожает и без роста добычи нефти в Америке, потому что ожидается рост ее в Бразилии, Гайане и Норвегии, не входящих в ОПЕК+.

Аналитики Goldman Sachs считают, что OPEC+, вероятно, продлит ограничение добычи нефти на существующем уровне до июня 2020 г. Они также считают, что три дополнительных месяца окажут незначительное влияние на цены, которые, по их прогнозам, в следующем году будут в районе 60 долларов за баррель.

В заключение следует привести прогноз Нейла Аткинсона, главы отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства (IEA). ОН считает маловероятным, что участникам ОПЕК+ удастся достичь согласия по увеличению снижения добычи.

«Существует много неясностей,- объясняет свой прогноз Аткинсон.- Причем, не только по американским сланцевикам, но и по всему остальному: спросу на нефть, например, общему состоянию глобальной экономики и т.д. Это делает очень вероятным, что ОПЕК+ оставит все, как есть, и вновь соберется в марте 2020 года».