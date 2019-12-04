Прогноз погоды: это настоящий ужас – синоптики предупредили о 40-градусных морозах

Несмотря на то, что по прогнозу синоптиков, последний месяц этого года может стать самым тёплым декабрём за всю историю метеонаблюдений, в некоторых регионах страны в самое ближайшее время всё-таки ожидается настоящая русская зима с трескучими морозами, снегопадами и метелями.

Погода в Якутии. Синоптики прогнозируют минус 40-50

Согласно прогнозу синоптиков, очень холодно в ближайшие дни будет почти на всей территории Саха (Якутии). Как обещают метеорологи, в период до конца этой недели в Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Кобяйском и Жиганском районах республики, а также в вилюйской группе улусов ожидается минус 39-43 днём и минус 45 - ночью. Такая некомфортная погодная обстановка будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого местами будут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, метеорологи прогнозируют снегопады и метели.

Аналогичный температурный фон будет наблюдаться в Усть-Майском, Томпонском, Амгинском, Таттинском и Чурапчинском районах. Однако, как предполагают метеорологи при сильном снегопаде, ветер будет не таким мощным, его порывы не станут превышать 7-8 метров в секунду. Самая холодная точка Якутии в декабре – Оймяконский район, который называют «полюсом холода». Здесь предстоящей ночью, как предупреждают синоптики, будет настоящий ужас – погодные градусники покажут минус 50-51. Днём в четверг, 5 декабря ожидается минус 45-46. К выходным «потеплеет» до минус 39-42, прогнозируется снег.

В Якутске всю это неделю также будет идти снег, а воздух остынет к выходным до минус 37-41. Во второй декаде месяца в столице республики станет немного комфортнее – снегопады прекратятся, а температура воздуха составит 29-31 ниже нуля. В 20-х числах вновь подморозит до минус 39-41 и до начала следующего года столбики термометров ниже уже точно не опустятся.

Прогноз погоды в Чукотском автономном округе

По прогнозу синоптиков, морозная погода в первой половине декабря ожидается также в Чукотском автономном округе. Правда, сильное похолодание сюда придёт на следующую неделю. Как поясняют метеорологи, на климатическую обстановку на Чукотке будет оказывать влияние арктический антициклон, который понизит температурный фон в Билибинском районе до минус 33-34. При этом будет пасмурно, ветрено и влажно. Кроме того, ожидается выпадение снега. Всё это создаст ощущение ужасных морозов. Такая погода сохранится до 13 декабря включительно. В этой связи местным жителям и гостям региона в Управлении МЧС по Чукотскому автономному округу рекомендуется ограничить пребывание на улице, чтобы избежать переохлаждения и обморожений.

А вот в самом северном городе России – Певеке – в ближайшие дни прогнозируется очень комфортная погода. По прогнозу синоптиков, в период с 5 по 14 декабря средняя дневная температура составит 16 градусов. Причём в отдельные сутки будет всего минус 12-14.

Прогноз погоды в Красноярском крае

Пока настоящий погодный ужас творится в Красноярском крае. Это прежде всего, относится к центральным районам региона, где пока держатся 40-грудусные морозы. Но, по прогнозу синоптиков, уже до конца этой недели они сменятся неожиданным потеплением. Так, в Эвенкийском районе, где ещё сегодня было 36-38, уже завтра будет «всего» минус 25-29, а к выходным столбики термометров поднимутся до минус 12-14.

Примерно по такому же сценарию станет развиваться климатическая обстановка в Таймырском Долгано-Ненецком районе края, где с минус 37-39, которые ожидаются в четверг 5 декабря, уже в пятницу, 6 декабря будет теплее сразу на 20 градусов – завтра, по прогнозу синоптиков в Хатанге выпадет снег и минус 19.

В Красноярске в предстоящие выходные и вовсе весенняя погода. По прогнозу синоптиков, в субботу, 7 декабря плюс 1 и небольшой снег, местами мокрый. В воскресенье, 8 декабря – около нуля, осадки в виде снега, но возможно усиление ветра. Новая порция морозного воздуха накроет столицу края не раньше второй половины декабря.

Погода в декабре в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве аномальных морозов в ближайшее время не ожидается. Скорее, наоборот – будет теплее чем это полагается для первого календарного месяца зимы. Но избежать неприятных климатических ситуаций жителям и гостям российской столицы всё же не получится. Так, с 12:00 мск среды в регионе из-за гололедицы и сильного ветра действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Как прогнозируют в Гидрометцентре, сильный ветер ожидается также в четверг, 5 декабря и в пятницу, 6 декабря. Предположительно, его порывы могут составить до 17-19 метров в секунду. При этом, начиная с четверга и до конца этой недели в столицу вернётся плюсовая температура (от 1 до 3 градусов выше нуля), небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.