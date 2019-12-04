Путин сделал важное заявление о транзите газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна готова сохранить транзит российского «голубого топлива» через территорию «самостийной». При этом, как подчеркнул он, условия, которые выдвигает Украины неприемлемы. Об этом президент РФ рассказал представителям СМИ после встречи со своим сербским коллегой Александром Вучичем, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы сохранить транзит газа, – подчеркнул Путин. – Мы ведём сейчас переговоры об этом. Так что секретом данная информация не является. Но те условия, которые нам предлагают транзитёры из Украины, для нас экономически неприемлемы».

При этом глава РФ выразил надежду, что странам всё-таки получится согласовать позиции и уладить этот важный, как для России, так и для Украины вопрос.

Напомним, контракт между Москвой и Киевом на транзит российского газа через территорию Украины действует до конца 2019 года. Россия предложила пакетный вариант решения этой проблемы, заключающийся в обнулении всех взаимных претензий и судебных разбирательств. Однако пока прогресса достигнуть не удалось.