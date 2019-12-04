Верховная Рада Украины запретила импорт российского электричества
Москва, 04.12.2019
Парламент Украины одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии», который предусматривает запрет на поставки электроэнергии из России. Закон поддержали 274 народных депутата Верховной Рады Украины.
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