СМИ: Германия завела собственное «дело Скрипаля»

У Германии есть собственное «дело Скрипаля», а именно якобы причастность России к убийству в Германии грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили, пишет издание Der Tagesspiegel.

Данные предположения «резонансно» и неизбежно «приобретет политическую значимость», пишет автор материала.

Он сообщает, что за расследование взялась генпрокуратура Германии, что является демонстрацией обвинений в адрес России, которая, по словам автора, «позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле».

«У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля», –считает автор статьи Франк Янсен, который напоминает о «череде конфликтов с Россией», которые прокатились по Европе после отравления экс-сотрудника российской разведки Скрипаля.

«Не прошло и полутора лет, а Москва решает снова пойти на «дипломатические конфликты», о чем свидетельствует убийство в Берлине», - говорится в статье.

Янсен утверждает, что Запад в этой ситуации «не бессилен», имея ввиду санкции, которые последовали после отравления Скрипаля.

Напомним, гражданин Грузии Хангошвили был убит двумя выстрелами по дороге в мечеть 23 августа в центре Берлина. Прокуратура Германии заявила, что подозреваемый в убийстве имеет российское гражданство, а в СМИ Германии появилась информация о «российском следе» в преступлении. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва никак не связана с данным преступлением.