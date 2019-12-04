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Совкомбанк начал выдавать авторассочку без процентов по карте «Халва»

Москва, 04.12.2019

Клиенты Совкомбанка смогут купить автомобили Hyundai и Genesis в рассрочку без первоначального взноса и без процентов на срок до 18 месяцев. Такую услугу с 1 декабря банк начал предоставлять держателям карты рассрочки «Халва».

«Мы рады анонсировать абсолютно новый для авторынка банковский продукт – «Авторассрочка», базирующийся на карте рассрочки «Халва». Авторассрочка уникальна тем, что она абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой или банку. Ранее рассрочки на российском рынке зачастую включали в себя дополнительные условия, обременяющие клиентов, в нашем случае - абсолютно никакой переплаты. Банк последовательно расширяет перечень уникальных партнерских программ, доступных текущим и новым держателям карты рассрочки «Халва», подключая к ней все новые сегменты товаров, что делает «Халву» картой первого выбора клиента», - пояснил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Для оформления авторассрочки необходимо иметь при себе только паспорт РФ. Банк принимает решение о выдаче в течение часа. Максимальная сумма, которую клиент может взять в рассрочку, – 4,9 млн руб., а минимальная сумма авторассрочки – 300 000 руб. Потенциальный покупатель автомобиля не должен будет оформлять дополнительные финансовые продукты, за исключением оформления полиса КАСКО в страховой компании.

Для сохранения нулевой переплаты по программе «Авторассрочка» клиенту необходимо осуществлять минимум 5 покупок в совокупности на 10 тыс. рублей ежемесячно. Он должен это делать в течение срока действия рассрочки. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.

В программе участвуют 180 дилерских центров официальных дилеров Hyundai и Genesis по всей России.

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