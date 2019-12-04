США продолжают вести «визовую войну» с РФ

США продолжают вести «визовую войну» с Россией, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российское посольство в Вашингтоне.

Также дипмиссия называет «лживыми нападками» обвинения в «развязывании «визовой войны» российской стороны. В сообщении на странице фейсбук посольства говорится, что Вашингтон не приводит никаких доказательств своих обвинений, а только «переворачивает все с «ног на голову». Под аккомпанемент обвинений США продолжают последовательно ограничивать «въезд представителей России и «срывать важнейшие переговорные форматы».

Дипломаты напоминают, что США так и не объяснили, почему было отказано во въезде членам российской делегации, которые направлялись на ГА ООН в сентябре.

В сообщении говорится, что от подобных действий американской стороны страдают и другие государства из-за того, что «в Вашингтоне стали определять, кто может или должен представлять ту или иную страну».

Напомним, делегации Федерального казначейства, собиравшейся прибыть в США 3 декабря, было отказано в визе. В ноябре было отказано во въезде Олегу Мальгинову – главе Департамента МИД России. При этом в России отрицают «нехватку сотрудников в американских консульствах».

«Нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США», говорится в сообщении.