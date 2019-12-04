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США заметили замедление темпов строительства «Северного потока-2»

Москва, 04.12.2019
  • США заметили замедление темпов строительства «Северного потока-2»

Nord Stream 2.com

Вашингтон пустил в ход все дипломатические средства для замедления темпов строительства трубопровода «Северный поток-2», сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

Она подчеркнула, что главной целью США является полная остановка проекта, однако, пока удалось добиться только замедления  этого процесса.

«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект», - сообщила Хейл в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Представитель госдепа, отвечая на вопрос сенатора Теда Круза об успехах в противодействии строительству трубопровода «Северный поток-2», заявила, что «на данном этапе строительство замедлили, но он не остановили».

Ранее СМИ сообщали о готовящемся администрацией США «санкционном трюке» против российского газопровода, который могут применить до наступления нового года.

 

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