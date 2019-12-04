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Трамп и Макрон признали необходимость диалога с Россией

Москва, 04.12.2019
  • Трамп и Макрон признали необходимость диалога с Россией

ТАСС

Проводя встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, президент США Дональд Трамп заявил, что «с Россией можно поладить», сообщает ТАСС.

Президент Франции также в ходе переговоров отметил необходимость налаживания стратегического диалога с Россией для достижения европейской стабильности.

«Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией», – заявил Макрон.

Трамп уверен, что сегодня существует возможность договорится с Москвой по ядерной сфере. Французский лидер, в свою очередь, назначил в конце ноября спецпосланника, который займется  активизацией отношений Евросоюза с Россией.

Напомним, накануне Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, потребовав изменить Договор альянса о ЕС в целях получения независимости объединения от военного блока. После чего, в НАТО выступили с обвинительной речью в адрес президента Франции, американский лидер также резко осудил слова Макрона.

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