В Берлине рассказали о наказании для США за санкции против «Северного потока-2»

Берлин не будет ждать в случае введения США новых санкций против участников строительства трубопровода «Северный поток - 2» и ответит на возможные ограничительные меры Вашингтону, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Политик считает, что Вашингтон не должны волновать решения Германии в рамках ее энергетической политики, в этой связи санкции против строителей трубопровода «Северный поток-2» «абсолютно недопустимы».

Эрнст заявил также, что власти Германии обязаны защищать свои интересы, а значит «задуматься о контрмерах» на случай вмешательства США в процесс строительства трубопровода.

Представитель Бундестага в этой связи предлагает «повысить пошлины» на добытый «методом фрекинга» газ из США.

Эрнст уверен, что Германии стоит задуматься и о помощи Украине в связи с ее позиций по трубопроводу «Северный поток-2». Политик напомнил, что Киев «получил и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС», однако, продолжает «выступать за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют энергетическую политику» в Европе.