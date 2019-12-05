NYT: Адвокат Трампа прилетел в Киев

По информации американского издания New York Times адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл на Украину. Джулиани провел встречи с двумя экс-генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным и недавно уволенным прокурором Константином Куликом, который вел расследование в отношении газовой компании Burisma Holdings. В этой компании работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году возобновил расследование в отношении Burisma Holdings и был уволен по требованию вице-президента США Джо Байдена.